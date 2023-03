Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Samstag kann er in seinem „Wohnzimmer“ Rodel-Weltmeister werden. Felix Loch geht als haushoher Favorit in die Titelkämpfe am Königssee. Doch der 31-Jährige kennt auch das Hadern mit sich und dem Material. Und er erklärt, was am Schlitten entscheidend ist.

Herr Loch, Gratulation zum Gewinn des Gesamtweltcups mit acht Siegen in acht Rennen. Was würde Ihnen mehr bedeuten – dieser Gesamtweltcupsieg oder WM-Gold?

Die