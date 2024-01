Max Langenhan triumphiert bei der Rodel-WM in Altenberg. Felix Loch holt Bronze und verrät ein Geheimnis über seinen Vater und Bundestrainer.

Altenberg (dpa) - Der dreimalige Rodel-Olympiasieger Felix Loch hat während der WM in Altenberg den Rückzug seines Vaters Norbert Loch als Bundestrainer angekündigt.

«Mein Dad tritt nach der Saison zurück. Der Patric Leitner übernimmt», sagte der 34-Jährige, der bei den Titelkämpfen beim Sieg seines Teamkollegen Max Langenhan den dritten Platz belegt hatte. Norbert Loch (61) ist seit 2008 Cheftrainer der deutschen Rennrodlerinnen und Rennrodler. Sein Vertrag läuft 2026 aus.

Der 46 Jahre alte Leitner fehlte bei der WM-Gala der deutschen Männer im Einsitzer-Wettbewerb in Altenberg. Der Doppel-Olympiasieger von 2002 hatte sich beim Badminton-Spielen mit der Mannschaft in einer Altenberger Sporthalle den Fuß gebrochen und liegt nun in einem Krankenhaus. Über Leitner sagte Felix Loch: «Da sind wir dann sehr, sehr gut aufgestellt. Da haben wir einen sehr, sehr guten Nachfolger. Da mache ich mir keine Sorgen über die nächsten Jahre.»