Gute Nachrichten von Felix Götze: Der Defensivspieler des 1. FC Kaiserslautern liegt nicht mehr auf der Intensivstation und kann voraussichtlich am Dienstag das Krankenhaus wieder verlassen. Das hat der FCK am Montag mitgeteilt. Der 23-Jährige war am Sonntag bei der 0:4-Niederlage des FCK bei Aufsteiger Viktoria Berlin in einem Luftkampf in der 70. Minute mit seinem Teamkollegen Marvin Senger zusammengestoßen und blieb auf dem Rasen liegen. Vorläufig wurde die Diagnose eines Haarrisses im Schädel gestellt. Es gehe ihm den Umständen entsprechend besser, berichtet der FCK.