Weitere positive Nachrichten von Felix Götze: Der Defensivspieler des Drittligisten 1. FC Kaiserslautern konnte am Dienstag das Krankenhaus in Berlin verlassen und wird sich nun im Kreise seiner Familie erholen. Das hat der Klub mitgeteilt. Der 23-Jährige war am Sonntag bei der 0:4-Niederlage des FCK bei Aufsteiger Viktoria Berlin in einem Luftkampf mit seinem Teamkollegen Marvin Senger zusammengestoßen und blieb auf dem Rasen liegen. Vorläufig wurde die Diagnose eines Haarrisses im Schädel gestellt. „Wir sind unendlich froh, dass es Felix wieder besser geht. Jetzt ist nur wichtig, dass er sich ganz in Ruhe erholt, alles andere spielt erstmal keine Rolle. Gesundheit geht über alles“, sagt FCK-Sportgeschäftsführer Thomas Hengen.

Skarlatidis zu Sandro Wagner

Unterdessen hat Simon Skarlatidis einen neuen Verein gefunden. Beim von Sandro Wagner trainierten Regionalligisten SpVgg Unterhaching hat der Offensivspieler einen Dreijahresvertrag unterschrieben. Als Leistungsträger von den Würzburger Kickers gekommen, konnte sich der 30-Jährige beim FCK in zwei Jahren nicht durchsetzen – auch wenn sein Potenzial durchaus zu erkennen war. Sein Vertrag war ausgelaufen. „Der bodenständige und familiäre Umgang im gesamten Verein hat mir direkt ein gutes Gefühl vermittelt und die Philosophie des Trainerteams und des Vorstands passen perfekt zu meinen Ambitionen“, wird Skarlatidis in einer Mitteilung der Hachinger zitiert.