Einen Umzug von A nach B in dieser merkwürdigen Zeit zu stemmen, ist gar nicht so einfach. Eishockey-Torwart Felix Brückmann, seine Freundin Sabrina und Hund Floki erleben das auch gerade. Doch trotzdem freut sich Brückmann sehr auf die Zukunft, schließlich kehrt er in gewisser Weise heim – nach Mannheim.

Noch ist die kleine Familie in Wolfsburg, wo Brückmann die vergangenen sechs Spielzeiten der Deutschen Eishockey-Liga bei den Grizzlys verbrachte. „Unser Haus steht noch nicht frei,