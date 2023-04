Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Dank des 7:1 gegen Lettland geht die deutsche Elf mit einem positiven Gefühl in die Fußball- EM. Ein richtiger Maßstab war der Gegner nicht.

7:1. Da war doch etwas. Ja, ach du liebe Zeit. 7:1 gewann die deutsche Mannschaft 2014 im sagenumwobenen WM-Halbfinale in Belo Horizonte gegen Gastgeber Brasilien. Das 7:1 gegen Lettland am Montag in