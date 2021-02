„Der 1. FC Kaiserslautern möchte nochmals ganz deutlich klarstellen, dass sich der Klub und alle seine Mitarbeiter der getragenen Verantwortung im Thema Corona-Pandemie bewusst sind und dieses Thema seit Beginn der Pandemie sehr ernst nehmen.“ Das hat der FCK am Montag in einer Stellungnahme zu den Feierlichkeiten am Samstagabend nach dem 2:0-Derbysieg bei Waldhof Mannheim mitgeteilt. Laut Polizei hatten rund 300 Fans die Mannschaft am Fritz-Walter-Stadion empfangen. Die Fans hätten sich zwar friedlich verhalten, aber den Straßenverkehr behindert und den Mindestabstand nicht eingehalten. Teilweise sei auch keine Mund-Nasen-Abdeckung getragen worden. Polizei und das Ordnungsamt der Stadt ermitteln.

FCK will intern aufarbeiten

Der „emotionale und überwältigende Empfang“ sei „in weiten Teilen, aber eben leider nicht zu 100 Prozent unter Einhaltung der aktuellen Corona-Regeln“ verlaufen, teilte der Klub mit – und ergänzte: „Nicht-Corona-konforme Handlungen im Rahmen seines Verantwortungsbereiches wird der FCK intern aufarbeiten.“ So hatte Kapitän Jean Zimmer aus der geöffneten Bustür heraus Lieder ohne Mund-Nasen-Abdeckung mit den Anhängern angestimmt. „Auch bei den Fans der Roten Teufel treffen die getroffenen Maßnahmen seit Beginn der Pandemie auf großes Verständnis. An dieser Stelle möchte der FCK auch seine Anhänger nochmals sensibilisieren, sich auch weiterhin an die gültigen Corona-Regeln zu halten“, so der Klub.