Was mit einem abgesägten Holzschläger im Wohnzimmer begann, führte am 16. August 1987 zum großen Erfolg: Steffi Graf wird erstmals die Nummer 1 der Tenniswelt. Und bleibt es lange.

Die Magie der großen und wichtigen Turniere überstrahlt vieles, aber nicht alles in einer Tenniskarriere. Von einem Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier träumen viele. Steffi Graf hat bei den vier wichtigsten Turnieren der Welt 22 Titel gesammelt. Es gibt aber auch in der Karriere von „Fräulein Vorhand“ nur diesen einen Tag, an dem sie erstmals die Nummer 1 der Welt wurde. Es war ein Sonntag, es war der 16. August 1987.

Dass das kleine blonde Mädchen aus Deutschland alle hinter sich lassen würde, hatte sich längst angedeutet. Aber es hatte gedauert. Und für Sticheleien der Konkurrenz gesorgt. Chris Evert, die überragende Amerikanerin der 1980er Jahre hatte es sich nicht verkneifen können, über den Teenager zu lästern.

Das goldene Jahr

In der Heimat, in Key Biscane, hatte Evert am 8. März mit 1:6, 2:6 das Finale gegen das 17-jährige Wunderkind verloren. Aber Martina Navratilova wehrte sich in Steffi Grafs Durchbruchsjahr gegen die Machtübernahme. Bei den French Open sicherte Steffi Graf sich in einem Endspielkrimi über die starke Serve-and-Volley-Spielerin und Nummer 1 der Welt mit 6:4, 4:6, 8:6 ihren ersten Grand-Slam-Titel. Doch in Wimbledon behielt die gebürtige Tschechin wieder die Oberhand (7:5, 6:3) und brachte Steffi Graf die erste Niederlage im Kalenderjahr 1987 bei. Aber schon beim nächsten Turnier setzte Steffi Graf sich in Manhattan Beach in Los Angeles mit dem 6:3, 6:4-Endspielerfolg über Chris Evert an die Spitze der Weltrangliste. Es war ein goldenes Jahr, denn sie gewann mit der deutschen Mannschaft in diesem Jahr auch den Fed Cup mit einem 2:1 über die USA im Finale.

Chris Evert war sie ein Dorn im Auge. Ihren ersten Turniersieg überhaupt hatte Steffi Graf am 13. April 1986 in Hilton Head gefeiert – mit einem 6:4, 7:5-Sieg über die Amerikanerin, gegen die sie danach nie mehr verlor. In Boca Raton hatte sie am 23. Februar 1986 noch das Endspiel gegen Evert mit 4:6, 2:6 verloren. Am 16. August 1987 hatte Steffi Graf gar nicht gewusst, dass es um die Spitzenposition in der Weltrangliste gegangen war. Das erfuhr sie erst nach dem Sieg von ihrem Vater. Wie der Deutschlandfunk in seinem Beitrag „Heldin des Centre Courts“ berichtete, wurde am Meer gefeiert. Steffi Graf erzählte: „Ich weiß, wie ich den Tag noch erlebt habe. Wir sind dann nachher noch an den Strand gefahren und mein Vater, mein Bruder, wir waren alle zusammen, das war einfach ein unglaubliches Gefühl, wir sind dann am Strand herumgerannt und ich habe mir immer wieder gesagt: Ich bin die Nummer 1.“ Und die sollte sie noch für sehr lange Zeit bleiben.

Alles auf die Karte Tennis gesetzt

Angefangen hat die Karriere daheim bei den Grafs in Brühl im Wohnzimmer mit einem abgesägten Holzschläger. Groß geworden ist das Talent wie Boris Becker auch im Leistungszentrum in Leimen beim schon 2012 verstorbenen Trainer Boris Breskvar. Der Start in die Karriere war mit 13, ein Jahr bevor Steffi Graf die Realschule verließ und alles auf die Karte Tennis setzte.