„Was gibt’s Schöneres, als auf dem ,Betze’ zu jubeln“: Lukas Kwasniok hätte zwar nach eigenem Bekunden im Erfolgsfall nur einen klitzekleinen Anteil. Riesig aber fände der Trainer des 1. FC Saarbrücken einen Sieg im Drittliga-Derby am Samstag (14 Uhr) beim 1. FC Kaiserslautern. Der ganze FCS stünde Kopf.

„Die werden mit dem Messer zwischen den Zähnen auflaufen“, erwartet der Coach einen munteren Nachmittag. „Wir werden nicht zurückziehen“ – aber auch versuchen, ab und an „den gepflegten Ball zu spielen“, plauderte Kwasniok am Freitag in der Pressekonferenz angeregt von einer Partie, deren Bedeutung allen nur zu bewusst sei. Da ein Gespenst in Lautren umgehe, laste der größere Druck auf den Pfälzern. „Wir machen uns den Druck lieber selbst, weil wir dort nach langer, langer Zeit mal wieder gewinnen wollen.“

Das will auch Daniel Batz. Ihm ist bewusst, dass er unter normalen Umständen den Kasten vor einer pfeifenden Fan-Wand hüten würde. Ob es angenehmer sei, dass hinter ihm nun pandemiebedingt die Leere gähnt? Auf keinen Fall: „Lieber beleidigt und bespuckt werden – und gewinnen“, meint „Mister Zuverlässig“, der konstanteste Akteur im Saar-Team. Sein Plan fürs Derby: „Unsere Fans mit einem Sieg megaglücklich machen.“

Kwasniok: „Die werden versuchen, uns zu überlaufen“

Batz darf am Samstag gern wieder glänzen, Gelegenheiten dazu dürfte es geben: „Die werden versuchen, uns zu überlaufen“, rechnet sein Trainer mit vom Anpfiff weg stürmisch agierenden Gastgebern. Wer sich denen von Beginn an entgegen stemmt, darüber verriet der Coach wie immer nicht viel. Bis auf den vor seiner Corona-Infektion so treffsicheren Julian Günther-Schmidt fehlt keiner der Startelf-Kandidaten vergangener Monate. Maurice Deville, im Hinspiel Schütze des 1:1-Ausgleichs, hat laut Kwasniok „ordentlich trainiert“ und sei eine Option. Wohl aber eher für die Bank.

Shipnoskis Rückkehr

Stürmen werden mit ziemlicher Sicherheit Nicklas Shipnoski – bei seiner ersten Rückkehr ins Fritz-Walter-Stadion im Auswärtstrikot – und Sebastian Jacob. Mit Abwehrchef Steven Zellner ist ein weiterer Ex-Lauterer gesetzt. Fraglich, wer neben ihm zentral verteidigt: Zuletzt war es Kapitän Manuel Zeitz, der allerdings als Mittelfeldstabilisator wertvoller erscheint. Fünf Kameraden hatte Abwehrchef Zellner schon neben sich, der als Ideallösung geltende Winterneuzugang, Ex-HSV-Profi Bjarne Thoelke, liegt nach Wadenbeinbruch in seinem erst zweiten Spiel für die Malstatter auf Eis.

Seitenhiebe Richtung Südwest-Rivale

Kleine Seitenhiebe Richtung Südwest-Rivale gab’s an der Saar gestern auch: Statistisch gesehen treffe „die unfairste auf die fairste Mannschaft der Liga“, hofft Kwasniok auf einen charakterstarken Schiri. Dass beim FCK „das Chaos eingekehrt sei“, gebe zu Schadenfreude allerdings keinerlei Anlass, sagte Keeper Batz. Und ließ durchblicken, dass der FCS in Chaos-Fragen ja nicht eben unterfahren sei.