Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im Spurt Richtung Spitzengruppe der Dritten Liga hat sich der 1. FC Saarbrücken am Mittwochabend selbst ein Bein gestellt. Beim 1:2 (0:0) gegen den FSV Zwickau kickte der jüngst noch so erfolgreiche Aufsteiger mies wie nie in dieser Saison. Die Gäste mussten sich nicht mal arg mühen, um mit mäßiger Leistung drei Punkte zu entführen.

Ein Feuerwerk war das gestern Abend im Ludwigspark – dummerweise jedoch fand das aber abseits der leeren Stadionränge statt. Es krachte, pfiff und funkelte zum Anpfiff,