Zum ersten Mal fiebern mehr als 10.000 Zuschauer im neuen Ludwigspark mit. Und was macht die Mannschaft? Beschenkt statt ihrer Fans den Gegner. Denn nur zweier Gastgeschenke wegen hat sich Drittligist 1. FC Saarbrücken gegen Eintracht Braunschweig mit einem 2:2 (1:0) begnügen müssen.

Und wieder haben die Saarländer wie aus heiterem Himmel das Zipperlein gekriegt. So geschehen am Freitagabend in der 58. Minute. Bis dahin hatten sie, vorangepeitscht von lautstarker Kulisse, die