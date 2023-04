Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern hinkt seinen eigenen Ansprüchen erneut meilenweit hinterher. In der Offensive geht nichts.

Beste Fußballatmosphäre am frühen Samstagabend in der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts: Es war mächtig was los in der schmucken Arena des 1. FC Magdeburg. Bei allerbestem Fußballwetter