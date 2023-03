Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das war ein desaströser Auftritt des Drittligisten 1. FC Kaiserslautern am Samstag im Dauerregen gegen den SV Wehen Wiesbaden. Die Gäste entführten hochverdient drei Punkte vom Betzenberg. Wie geht es mit Trainer Jeff Saibene weiter?

Eine Torchance in 93 Minuten, planlos, kreativlos, ohne Tempo: Was der 1. FC Kaiserslautern da am Samstag im Fritz-Walter-Stadion zeigte, hatte mit Drittliga-Fußball nichts zu tun. Hätte der