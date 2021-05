Seit Sonntag ist der Ligaverbleib gesichert. Der 1. FC Kaiserslautern kann für eine weitere Drittliga-Saison planen. Bevor es in die Sommerpause geht, möchten die Roten Teufel noch das letzte Saisonspiel am Samstag (13.30 Uhr) gegen den SC Verl im Fritz-Walter-Stadion gewinnen.

Noch bis 19. Mai läuft die RHEINPFALZ-Wahl zum FCK-Spieler der Saison. Auch in der sportlich schwierigsten Zeit der Vereinsgeschichte wollen wir an dieser Tradition festhalten. Gibt es einen FCK-Profi, der es Ihnen besonders in dieser Spielzeit angetan hat? Wer ist Ihr Roter Teufel der Saison 2020/2021 und somit Nachfolger von Youri Djorkaeff, Miro Klose, Tim Wiese, Martin Amedick, Christian Tiffert, Willi Orban oder Lennart Grill?

Unter www.rheinpfalz.de/gewinnen können Sie abstimmen. Unter den Wählern werden unter anderem signierte Trikots verlost.