Ein herausragendes Pokalerlebnis fehlt Marlon Ritter noch. Gelingt es ihm mit dem 1. FC Kaiserslautern an diesem Sonntag gegen den SC Freiburg?

Der 1. FC Kaiserslautern und der SC Freiburg sind sich in Pflichtspielen 31-mal begegnet. 22-mal in der Bundesliga, achtmal in der Zweiten Liga, nur einmal im DFB-Pokal. Den letzten Bewerb für sich genommen