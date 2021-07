Er stand auf der Wunschliste von Trainer Marco Antwerpen und Sport-Geschäftsführer Thomas Hengen, nun ist er wieder zurück am Betzenberg: Offensivmann Daniel Hanslik, im vergangenen Jahr bereits von Holstein Kiel ausgeliehen, wechselt nun fest vom Zweitligisten zum 1. FC Kaiserslautern. Das hat der Drittligist am Donnerstag mitgeteilt.

„Wir sind sehr froh, dass wir diesen Transfer nach harten Verhandlungen realisieren konnten und Daniel auch künftig für uns auf Torejagd gehen wird. Wir sind überzeugt, dass er mit uns den eingeschlagenen Weg weiter gehen wird. Seine Qualitäten eröffnen uns viele Variationsmöglichkeiten in der Offensive“, sagt Thomas Hengen. Zu Details des Transfers macht der Klub keine Angaben.

Freude über die Rückkehr

Der 1,85 Meter große Stürmer wechselte 2017 aus seiner hessischen Heimat zum VfL Wolfsburg, wo er in der Regionalligamannschaft mit zahlreichen Treffern auf sich aufmerksam machte. Es folgte der Wechsel zu Zweitligist Holstein Kiel und eine halbjährige Leihe nach Rostock. Nach seiner einjährigen Leihe an den Betzenberg in der vergangenen Saison ist Hanslik nun fester Bestandteil des Kaders. Mit seinen sieben Toren hatte er gerade in der Endphase der Saison seinen Anteil am Ligaverbleib der Lauterer.

„Ich freue mich einfach, wieder hier beim FCK und bei der Mannschaft zu sein. Geiler Verein, geiles Stadion, geile Fans – mehr muss ich denke ich gar nicht sagen“, wird der 24-Jährige in einer Mitteilung des Klubs zitiert.