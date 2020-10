Die Zinsen der Betze-Anleihe II können nicht gestundet werden. Das hat der 1. FC Kaiserslautern mitgeteilt. Grund dafür ist, dass in einem komplexen Verfahren eine entsprechende Quote nicht erreicht worden ist. Wie geht es nun weiter?

Es waren 1,9 Millionen Euro, die Fans dem Verein im Zuge der Betze-Anleihe II im Jahr 2019 zur Verfügung gestellt haben. Dafür sollen sie ab 2020 jährlich 5 Prozent Zinsen erhalten, 2022 soll die Anleihe dann zurückgezahlt werden. Mit Blick auf die finanzielle Situation hatte der Verein die Zeichner der Anleihe um eine Stundung der in diesem und im nächsten Jahr fälligen Zinsen gebeten. Das wären 240.000 Euro.

Doch dafür war ein komplexes Verfahren nötig. So hätten aufgrund gesetzlicher Bestimmungen an einer Abstimmung so viele Anleihe-Zeichner teilnehmen müssen, dass mindestens 50 Prozent des Kapitals vertreten gewesen wären. Laut dem Verein wurde dies verfehlt – es waren knapp 40 Prozent.

Zinsen werden ausgezahlt

Von den abgegebenen Stimmen gab es übrigens eine deutliche Zustimmung, was eine Stundung betrifft: 94,31 Prozent. Das beeindruckte Vorstandsvorsitzender Wolfgang Erfurt, wie er am Mittwoch der RHEINPFALZ sagte. Doch was bedeutet dieses Scheitern der Zinsstundung für den Verein? Die für dieses Jahr fälligen 120.000 Euro werden nun ausgezahlt, sagte Erfurt. „Aktuell ist der Verein schuldenfrei. Allerdings haben wir massive Zahlungsverbindlichkeiten aus der Nachhaftung heraus vor der Brust“, berichtete der Vorstandsvorsitzende. Hier arbeite der Verein an Lösungen – und ist laut Erfurt „auf gutem Wege“.