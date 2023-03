Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach einem positiven Corona-Test am Mittwoch ist Drittligist 1. FC Kaiserslautern am Freitag wieder ins Training eingestiegen. Der positiv getestete Spieler bleibt in Quarantäne. Trainer Jeff Saibene will am Montagabend im „Geister“-Heimspiel gegen Hansa Rostock eine Reaktion auf die Meppen-Niederlage sehen. In der Vorbereitung spielt auch Fritz Walter eine Rolle.

In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt durften die Profis des Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern am Freitagnachmittag wieder trainieren. Mannschaft, Trainer- und Betreuerstab hatten sich am