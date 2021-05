„Die Mannschaft ist sehr, sehr fokussiert und konzentriert beim Training.“ Das betont Marco Antwerpen, der Trainer des Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern, vor dem Gastspiel am Samstag (14 Uhr, Magenta Sport, SWR, Liveblog auf rheinpfalz.de) beim Tabellenneunten FC Viktoria Köln. Mit einem Sieg können die Roten Teufel den Ligaverbleib vorzeitig perfekt machen. Zwei Spieltage vor Saisonende liegen die Lauterer als Tabellen-15. mit 41 Punkten vier Zähler vor einem Abstiegsplatz.

Zuck fehlt gelbgesperrt

„Wir waren in den letzten Wochen auf dem richtigen Weg, haben uns diesen Matchball hart erkämpft, am besten nutzen wir gleich den ersten Matchball“, sagte der Trainer am Donnerstag. Neben Marius Kleinsorge (Leistenoperation) und Hikmet Ciftci (Muskelbündelriss im Oberschenkel) wird Hendrick Zuck in Köln gelbgesperrt fehlen. Ob ihn Adam Hlousek ersetzen wird, ließ Antwerpen noch offen. Seit Dienstag wieder im Mannschaftstraining ist Elias Huth, der wegen einer Schnittwunde am Knie beim 4:1-Erfolg vergangenen Samstag im Kellerduell gegen den KFC Uerdingen fehlte.

Trainer von Geschlossenheit beeindruckt

Von einem ersten Endspiel in Köln möchte der Trainer nicht sprechen. „Wir haben das in keiner Begegnung gemacht. Das wäre auch nicht der richtige Ansatz. Wir haben in den letzten Wochen viel erreicht, sind komplett von unserem Weg überzeugt.“ Bei der Viktoria, die Antwerpen selbst 2016/2017 in der Regionalliga trainiert hatte, erwartet der FCK-Übungsleiter ein „hart umkämpftes, sehr, sehr enges Spiel.“

Beeindruckt zeigt sich der 49-Jährige von der Geschlossenheit in den vergangenen Wochen auf und um den Betzenberg: „Ich spüre einen extremen Zusammenhalt, alleine, wie uns die Fans unterstützen. Wir unterstützen uns gegenseitig, sind füreinander da, sonst hätten wir das auch nicht geschafft.“