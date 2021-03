Marco Antwerpen, der Trainer des Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern, wird vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) für ein Spiel gesperrt. Das teilte der DFB am Montag mit. Der 49-Jährige bekam am Samstag bei der 1:2-Niederlage gegen den FC Hansa Rostock in der Nachspielzeit von Schiedsrichter Manuel Gräfe die Rote Karte. Nach einem Zweikampf zwischen Nico Neidhart und Anil Gözütok im Strafraum (90.+5) hatten die Lauterer Elfmeter gefordert. Doch die Pfeife des Unparteiischen blieb stumm. Der DFB wertete die Beschwerde von Antwerpen als „unsportliches Verhalten“.

Nicht in Innenraum und Umkleidekabinen

Der Trainer erhält für das im Abstiegskampf wichtige Heimspiel gegen den FSV Zwickau am Samstag (14 Uhr) ein Innenraumverbot. „Während eines Aufenthaltsverbots für den Innenraum ist es einem Mannschaftsoffiziellen nicht gestattet, während eines Spiels seiner Mannschaft im Stadioninnenraum zu sein. Das Innenraumverbot beginnt jeweils eine halbe Stunde vor Spielbeginn und endet eine halbe Stunde nach Abpfiff. Der Trainer darf sich in dieser Zeit weder im Innenraum noch in den Umkleidekabinen, im Spielertunnel oder im Kabinengang aufhalten. Im gesamten Zeitraum darf er mit der Mannschaft weder unmittelbar noch mittelbar in Kontakt treten“, erläutert der DFB.

Döpper vertritt Antwerpen an Seitenlinie

Antwerpen hat dem Urteil zugestimmt, das damit rechtskräftig ist. Ihn wird am Samstag Co-Trainer Frank Döpper an der Seitenlinie vertreten, wie der neue Sport-Geschäftsführer Thomas Hengen am Montag der RHEINPFALZ sagte. Mit der Leistung der Roten Teufel bei der bitteren Niederlage in der Nachspielzeit in Rostock zeigte sich Hengen zufrieden. Doch für Lob gebe es keine Punkte. „Wir müssen die Spiele über Mentalität gewinnen, über Leidenschaft, über Ausstrahlung. Das Fußballerische alleine reicht nicht“, sagte der Sport-Geschäftsführer.