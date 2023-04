Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach der unerwarteten Feuertaufe beim Spiel in Saarbrücken bestreitet Matheo Raab an diesem Samstag gegen den MSV Duisburg sein erstes Drittliga-Spiel von Beginn an im Tor des 1. FC Kaiserslautern. Kribbelt es schon in Raabs Magengrube? Was ist anders? Und was sagt Trainer Jeff Saibene zum Startelf-Debüt des 20-Jährigen?

Wenn ein blutjunger Torhüter wie Matheo Raab eines nicht gebrauchen kann, dann sind es Zweifel seiner Vorgesetzten und Mitspieler, ob er den Anforderungen auch wirklich gewachsen ist, wenn er plötzlich