Mit dem frisch frisierten Florian Pick als einem der Hoffnungsträger geht der 1. FC Kaiserslautern den Neustart in der Dritten Liga an. Der Top-Torschütze der Roten Teufel kehrt heute in einer ungewöhnlichen Atmosphäre in die Arena des 1. FC Magdeburg zurück. Pick freut sich dennoch auf das brisante Duell. Der 14. gastiert beim 15., der einen Punkt weniger hat.

Aus dem Quarantäne-Hotel zum erneut negativen Corona-Test und nach dem Abschlusstraining in drei verschiedenen Bussen nach Magdeburg. Hygieneregeln. Wahrlich ungewöhnliche Zeiten –