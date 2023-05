Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Rückkehr des 1. FC Kaiserslautern in die Zweite Bundesliga lief gut an. So gut, dass die Nachfrage nach Tickets die Serverkapazitäten der FCK-Website zuletzt überstieg. Die Gründe dafür sind vielfältig, und das Problem soll bald behoben sein

Fast 200 Kommentare hat der Facebook-Post vom 20. Juli, in dem Zweitligist 1. FC Kaiserslautern den Start des Vorverkaufs für das unglücklich verlorene DFB-Pokalheimspiel gegen