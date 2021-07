Das Testspiel des Drittligisten 1. FC Kaiserslautern am Donnerstagabend in Mals gegen den italienischen Viertligisten FC Obermais ist nach 26 Minuten wegen eines Unwetters abgebrochen worden. Bei Starkregen sowie Blitz und Donner war die Sicherheit von Spielern sowie Zuschauern nicht mehr gegeben. Der FCK führte zum Zeitpunkt des Abbruchs durch einen Treffer von Daniel Hanslik mit 1:0 (15.). Nicht im Kader waren die Zugänge Muhammed Kiprit (leicht erkältet) und Felix Götze, für den ein Einsatz noch zu früh gekommen wäre. Der 23-Jährige stieß am Mittwoch zum Team, war mit dem FC Augsburg erst später in die Vorbereitung eingestiegen.