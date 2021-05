Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern bestreitet in der Vorbereitung auf die am 23. Juli beginnende Saison 2021/22 ein Testspiel beim südpfälzischen Verbandsligisten TB Jahn Zeiskam. Das hat der FCK am Montag mitgeteilt. Die Partie soll am Donnerstag, 24. Juni, 18 Uhr, möglichst vor Zuschauern angepfiffen werden – sofern es die behördliche Verfügungslage zulässt. Trainingsauftakt der Roten Teufel nach der Sommerpause ist am 14. Juni.