Umgeben von einem herrlichen Bergpanorama hat sich der 1. FC Kaiserslautern am zweiten Tag seines Trainingslagers in Südtirol in einem Testspiel von Drittliga-Absteiger SpVgg Unterhaching mit 1:1 (0:1) getrennt. Wenig später löste das Los im DFB-Pokal Freude im Teamhotel der Roten Teufel aus.

Das Panorama, ein Traum. „Die Bedingungen sind top, das kann man sich besser nicht wünschen“, schwärmte FCK-Trainer Marco Antwerpen am Sonntagabend im Bio-Hotel Panorama, ein Stück