Noch lange nach dem Schlusspfiff brannte am Samstagabend in der Geschäftsstelle des 1. FC Kaiserslautern im Fritz-Walter-Stadion das Licht. Nach dem desaströsen Auftritt bei der 0:1 (0:0)-Heimniederlage gegen den SV Wehen Wiesbaden berieten die Verantwortlichen, wie es weitergeht. Eine Entscheidung wurde noch am Abend getroffen: Trainer Jeff Saibene und Co-Trainer Ryszard Komornicki werden mit sofortiger Wirkung freigestellt – aus sportlichen Gründen.

Wie ein Absteiger

Das Duo übernahm Anfang Oktober beim Drittligisten. Die Bilanz nach 20 Spielen: drei Siege, zwölf Unentschieden und fünf Niederlagen. Der FCK befindet sich mit 21 Punkten aus 22 Spielen im Abstiegskampf. Und er spielte am Samstag gegen den SV Wehen Wiesbaden wie ein Absteiger. Hätten die Gäste ihre Chancen konsequent verwertet, hätte Torwart Avdo Spahic nicht mehrmals großartig pariert, die Mannschaft aus der hessischen Landeshauptstadt wäre nicht nur mit einem 1:0 (0:0), sondern mit einem 4:0- oder 5:0-Auswärtssieg nach Hause gefahren.

Die Mannschaft erreiche er noch, betonte der 52-jährige Saibene nach Spielende. Aber auch er zeigte sich enttäuscht vom Auftritt seines Teams: „Es war teilweise Männerfußball gegen Juniorenfußball“, wurde Saibene deutlich. „Wir waren offensiv nicht gut, weil wir die Bälle nicht festmachen konnten, defensiv hatten wir auch große Probleme, gerade bei den langen Bällen. Vor allem physisch waren wir heute sehr unterlegen“, meinte der 52-Jährige.