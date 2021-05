Die Sieglos-Dürre des Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern setzt sich auch im November fort. Die Roten Teufel kauern auf dem vorletzten Platz des Klassements. Wie aber den Gordischen Knoten lösen? Stürmer Marvin Pourié hat eine Idee. Doch er blickt sorgenvoll auf die Uhr.

Man kann es sehen wie der am Montagabend starke Innenverteidiger Kevin Kraus. Man kann von einer „kämpferischen Steigerung“ im Vergleich zum Meppener Trostlos-Auftritt sprechen, von „vollem Einsatz“ und davon, dass „mehr Leben in der Mannschaft“ gewesen sei; möglicherweise auch, dass man „auf dieser Leistung aufbauen“ könne. Man kann die 0:0-Performance gegen den Branchenprimus Hansa Rostock so bewerten wie Mittelfeldspieler Tim Rieder, der sich und dem 1. FC Kaiserslautern für den ersten Abschnitt Präsenz, Flexibilität gegen den Ball und eine größere Laufstärke als vor Wochenfrist attestierte. „Die Truppe lebt“, sagte Rieder, „man hat gesehen, dass der eine für den anderen da ist.“Das allerdings ist nur die eine Seite der Medaille. Die andere bedarf dringend einer Politur.

Eine Spitzenmannschaft? Mitnichten

Nach acht Spieltagen warten die Roten Teufel noch immer auf den ersten Sieg, ebenso wie Jeff Saibene während seiner nun einmonatigen Amtszeit am Betzenberg. 24 Punkte waren bisher zu verbuchen, fünf hat der FCK eingeheimst. Platz 19. Allein der 1. FC Magdeburg hat mit vier Zählern eine schlechtere Auftaktbilanz. Eine Spitzenmannschaft von Beginn an, wie Saibenes Vorgänger Boris Schommers es verlangte? Mitnichten.

Die Reise führt den 1. FC Kaiserslautern nun zum FSV Zwickau, wo am kommenden Samstag ein gewisser Manfred Starke vermutlich nur darauf wartet, seinem Ex-Klub einen Freistoß in die Maschen zu zwirbeln. In der Woche darauf kommt die Elf aus Magdeburg ins Fritz-Walter-Stadion. Der Druck wächst und wächst. „Aufstieg“ ist angesichts all dessen eine Vokabel aus dem Fremdwörterlexikon.

„Ich bin ehrlich“, sagte Marvin Pourié am Montagabend: „Uns läuft die Zeit davon.“ Tick, tack. Tick, tack. Der 29-Jährige war auch gegen Hansa der emsigste Stürmer. Ein Flachschuss im ersten Abschnitt strich haarscharf am Pfosten vorbei, eine Viertelstunde vor Schluss fand Pourié sich in aussichtsreicher Position wieder, traf aber die falsche Entscheidung und vergab die Chance auf das 1:0. Offensiv fehlte dem FCK immer etwas. Mal war es der letzte Pass, mal die Feinjustierung beim Abschluss. Hansa Rostocks Schlussmann Markus Kolke musste sein Können kein einziges Mal wirklich nachweisen.

„Momentan wie eine Niederlage“

Ein Dreier sei dringend nötig, um auch mal wieder zu spüren, wie ein Sieg sich überhaupt anfühle, sagte Pourié. Immer nur zu hören, dass man „gut reingekommen“ sei oder „prozentual ein bisschen besser war“, nervt ihn. Denn am Ende tropft ja wieder nur ein Pünktchen auf die Habenseite. Bestenfalls. „Es ist momentan wie eine Niederlage. Für mich persönlich fühlt es sich scheiße an“, sagte Pourié nach dem Schlusspfiff.

Kleinsorge für zwei Spiele gesperrt

Was aber tun, um den Gordischen Knoten zu durchschlagen? Es scheint sich ja alles verschworen zu haben, oder wie sonst ist zu erklären, dass der in der Vorbereitung so erfrischend aufspielende, dann aber durch eine Verletzung zurückgeworfene und nun verunsicherte Marius Kleinsorge wenige Minuten nach seiner Einwechslung zur Notbremse ansetzen muss, des Feldes verwiesen wird und nun für zwei Spiele außen vor ist?

„Nicht viel nachdenken“

„Wir dürfen nicht viel nachdenken. Wir dürfen überhaupt nicht denken“, rät Pourié. „Wir müssen mit Leidenschaft, mit Spaß, mit Freude Fußball spielen. Unverkrampft, mit einer gewissen Brust. Wir sind der 1. FC Kaiserslautern. Und diese Werte müssen wir in jedes Spiel mitnehmen.“

Vielleicht fehlt dem FCK ja auch nur das Publikum. Bei Marvin Pourié kann man sicher sein, dass er etwas Entscheidendes vermisst. Schon mit wenigen Tausend habe „das Spaß gemacht, das war wieder Emotion pur. Wenn du in so einem Stadion spielst, ohne Kulisse – schön ist das nicht“. So wenig schön wie die Lage des FCK.

Wieder ein Siegversprechen

Kevin Kraus übrigens erwartet ein baldiges Ende der Dürreperiode: „Wir wollen den ersten Dreier holen, und das werden wir jetzt in Zwickau machen.“ Ist das ein Versprechen? Schon Pourié hatte ein solches formuliert, vor dem Duell mit dem FC Ingolstadt. Es endete remis ...