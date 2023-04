Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Südwestpfälzer Erik Durm hat als Fan schon häufiger ein Trikot des 1. FC Kaiserslautern getragen, wenn er im Fritz-Walter-Stadion war. Nun rückt der Tag näher, an dem er dies als Spieler der Lauterer in der WM-Arena tun wird. Zuerst aber freut er sich auf eine ganz andere Heimpartie und erzählt in unserer Reihe „Neu beim FCK“ von einer sprachbegeisterten Familie.

Es wirkt gekonnt und fast schon muttersprachlich, wenn der Südwestpfälzer Erik Durm „rødgrød med fløde“ sagt. „Rote Grütze mit