Schwere Auswärtsaufgabe für Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern: Die Roten Teufel müssen beim mit sieben Punkten gestarteten Halleschen FC (19 Uhr) antreten, wo der FCK bislang noch sieglos ist. Zudem werden die Personalsorgen bei den Lauterern nicht geringer: In Halle muss der gerade erst beim 3:0-Heimerfolg am Samstag gegen den TSV 1860 München in die Startelf gerückte Hikmet Ciftci wegen einer Muskelverletzung passen. Dennoch wollen die Roten Teufel an der Saale an die gute Leistung aus dem Spiel gegen die Münchner „Löwen“ anknüpfen.

