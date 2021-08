Zum Ende einer englischen Wochen empfängt Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern am Samstag (14 Uhr) den FSV Zwickau (17., 3 Punkte). Auf den 3:0-Erfolg vergangenen Samstag gegen den TSV 1860 München und eine 0:1-Niederlage am Dienstagabend beim Halleschen FC will FCK-Trainer Marco Antwerpen einen Heimsieg folgen lassen. Mit vier Punkten aus fünf Spielen hinken die Lauterer als Tabellen-16. den Erwartungen mal wieder hinterher.

Gegen die Westsachsen werden neben den Langzeitverletzten Anas Bakhat (Kniebinnenschaden), Felix Götze (Haarriss im Schädel), Marlon Ritter (Muskelverletzung) und Lucas Röser (Kreuzbandriss) auch Kevin Kraus (Knieprobleme), Hikmet Ciftci (Muskelverletzung) und Avdo Spahic (Zerrung) ausfallen. Ciftci wird nach Aussage von Trainer Marco Antwerpen drei bis vier Wochen fehlen, Kraus und Spahic würden vermutlich in der kommenden Woche wieder mit dem Training beginnen.

