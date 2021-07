Nach dem 0:0 zum Saisonauftakt gegen Eintracht Braunschweig gastierte Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern beim SV Meppen. Die zuletzt angeschlagenen Marlon Ritter (muskuläre Probleme) sowie René Klingenburg (leichter grippaler Infekt) konnten in der Hänsch-Arena mitwirken. Viereinhalb Monate nach seiner Leistenverletzung stand zudem Marius Kleinsorge an seiner ehemaligen Wirkungsstätte erstmals wieder im Kader. Mehr als 400 FCK-Fans unterstützten die Lauterer in Meppen.