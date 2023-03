Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach schwachem Start war das 1:0 der Dosenöffner für die U21 des 1. FC Kaiserslautern. Und sie gewann das Oberligaspiel gegen den glücklosen TuS Mechtersheim schließlich verdient mit 3:0 (1:0). 151 Zuschauer verfolgten die Flutlichtpartie am Freitagabend auf Platz vier am Fritz-Walter-Stadion.

1. FC Kaiserslautern gegen den TuS Mechtersheim – war da nicht mal was? Genau, im Oktober des vergangenen Jahres traten die Lauterer in Mechtersheim zum Verbandspokalspiel an. Der TuS siegte