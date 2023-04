Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach zweieinhalb Minuten schon in Rückstand, sieben Minuten später folgte Gelb-Rot: Wenn eine Partie so anfängt, muss sie zwar nicht zwangsläufig in die Hose gehen. Die U21 des 1. FC Kaiserslautern konnte aber die schon so früh vermurkste Begegnung nicht mehr zu ihren Gunsten biegen. Mit 1:2 (0:1) unterlag am Samstag die Elf von Trainer Peter Tretter beim SV Eppelborn.

Spiel Nummer zwei in der Oberliga-Abstiegsrunde war eines, das man schnell vergessen möchte. Dominik Kajinic wird noch eine Weile daran denken müssen. Nach nicht mal zehn Minuten war