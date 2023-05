Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Zuschauer im Stadion hätten ihre Freude an dem Spiel gehabt. Die Ränge aber mussten leer bleiben, und der 1. FC Kaiserslautern wie der TSV 1860 München konnten mit dem 1:1 (1:1) gut leben. Unverhofft folgt am Sonntag noch ein Lauterer Geister-Heimspiel. Am Mittwoch standen zwei FCK-Profis im Blickpunkt.

Avdo Spahic absolvierte einen guten ersten Fußball-Drittliga-Einsatz im Tor des FCK. Als ihn der am Mittwoch unsicher und fahrig spielende Kevin Kraus in der 7. Minute mit einem Rückpass auch