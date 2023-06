Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Dynamo Dresden ist nach der Heimschlappe gegen Aue Letzter der Rückrunden-Tabelle der Zweiten Fußball-Bundesliga. Selbstvertrauen für die Relegation gegen den 1. FC Kaiserslautern hat sich Dynamo nicht geholt. Vier Dresdner Profis und Co-Trainer Ferydoon Zandi haben FCK-Vergangenheit. Sie finden etwas, was ihnen Mut für die Endspiele macht.

Es ist viel passiert in den vergangenen Monaten beim 1. FCK in der Fußballstadt Kaiserslautern. Und in der sportverrückten Hauptstadt Sachsens tief im Osten der Republik. Nicht nur,