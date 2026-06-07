Sie wollten das Triple unbedingt, die Fußballfrauen des FCK. „Vielleicht wollten sie es ein bisschen zu viel“, meint Trainer Thomas Hartmann.

2:3 unterlag der 1. FC Kaiserslautern nach Verlängerung im Verbandspokalfinale dem VfR Wormatia Worms. „Wir hätten den Sieg eigentlich verdient gehabt“, schiebt Hartmann sichtlich bewegt hinterher, der insgeheim nach der souveränen Landesligameisterschaft und dem Finalerfolg im Westpfalz-Nahe-Pokal aufs Triple gehofft hatte. „Wir waren 0:1 in Rückstand, haben uns zurückgekämpft, sind 2:1 in Führung gegangen. haben dann zwei Tore gekriegt in der Verlängerung.“

So hatte sich die Geschichte keiner der vielen Fans in Rot vorgestellt. Die Kulisse beim Finaltag der Juniorinnen und Frauen stimmte. Die Fans sangen das Betzelied. Betzi stand für Fotos bereit, FCK-Fahnen wehten, goldene Papierschnipsel flogen durch die Luft. Einlaufkinder begleiteten die Spielerinnen auf den Rasen.

Keine Angst vor dem Gegner

Die FCK-Frauen zeigten gleich von Beginn an, dass sie keine Angst vor den Regionalligaabsteigerinnen hatten. Sie gingen mutig in die Zweikämpfe und machten das, was ihr Trainer im Vorfeld gefordert hatte. Sie sollten ihren Fußball spielen, sich auch offensiv zeigen. Das Tempo war hoch, die Partie umkämpft. „Bleibt ruhig. Bleibt bei eurem Spiel“, gab Trainer Hartmann seinen Frauen in der Trinkpause der ersten Halbzeit mit auf den Weg. Lina Immesberger hatte die bis dahin größte Chance der Wormserinnen verhindert, hatte den Ball von der Linie gekratzt, nachdem Nele Villing Torfrau Bauley Bennett ausgespielt hatte (10.). Es blieb beim 0:0 bis zur 54. Minute. Dann schoss Victoria Bode Richtung Lauterer Kasten, Torfrau Bennett ließ abprallen, Tina Ruh vollstreckte endgültig.

„Lauterer geben niemals auf, sie kämpfen“, sangen die FCK-Fans. Die 22 Minuten warten mussten, ehe sie jubeln durften: Lina Immesberger hatte den Ausgleich erkämpft. Nach einem Freistoß von Lucia Rojas vom Sechzehner war der Ball von der Latte auf die Linie gesprungen. Immesberger hatte alles klargemacht und ihn ins Netz gedroschen (78.). Doch ein weiterer Treffer wollte nicht fallen, trotz zweier Eckbälle für den FCK in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit, bei denen die Fans alles gaben, um den Ball ins Tor zu brüllen, doch es gab Verlängerung.

„Sie können stolz sein“

Und da war er überdeutlich zu spüren, der unbedingte Wille der FCK-Frauen, den Sieg zu holen. Wieder war es Immesberger, die Fakten schaffte: Nach der zweiten Ecke der ersten Verlängerungshälfte ließ die Wormser Torfrau abprallen. Immesberger vollstreckte. Doch die Wormatia kamen zurück. Victoria Bode traf zum 2:2 und Mia Louise Weidenhausen zum 3:2 für Worms.

„Das ist superschade für uns, weil die Mannschaft extrem gearbeitet hat. Sie können unglaublich stolz auf sich sein. Es ist natürlich jetzt extrem schade, aber irgendwann werden sie verstehen, was sie diese Saison geleistet haben“, sagt Hartmann, bevor die Wormser den Pokal bejubelten.