Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der 1. FC Kaiserslautern unterliegt dem FC Lugano in einem Testspiel in Mals in Südtirol mit 3:4. Warum das nicht dramatisch ist.

Diesen Abend hatten sich die ins Trainingslager nach Mals mitgereisten Fans des 1. FC Kaiserslautern doch ein wenig anders erhofft. Zum einen: Hatte die Sonne tags zuvor vom Himmel gebrutzelt und die Leiber mit