Es war eine überschaubare Trainingsgruppe am Montagvormittag im Nachwuchsleistungszentrum Fröhnerhof. Gerade einmal neun Feldspieler konnte FCK-Trainer Marco Antwerpen begrüßen. Der andere Teil des Kaders absolvierte eine sportmedizinische Untersuchung. „Am Nachmittag sind alle wieder vereint“, sagte Antwerpen. Ausnahme: Hikmet Ciftci (Schnittwunde am Fuß) und der am Knie verletzte Anas Bakhat. Hier steht noch eine genaue Diagnose aus. Mit der ersten Trainingswoche ist der Trainer zufrieden: „Wir sind gut durch die Woche gekommen.“

Froh ist er, den von Borussia Mönchengladbach II gekommenen Neuzugang Julian Niehues auf dem Platz dabei zu haben. Dass der wie Antwerpen eine Vergangenheit bei Preußen Münster hat, ist übrigens Zufall: „Wir haben nach einem jungen, talentierten U23-Spieler gesucht. Wir hatten damals ein kurzes Gespräch geführt, als ich in Münster Trainer war.“