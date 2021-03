Die zuletzt so oft enttäuschende Mannschaft des Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern hat jetzt eine Top-Mentalität gezeigt. Die muss sie mit ins knifflige neue Jahr nehmen. Die Lauterer sind vor der Weihnachtspause 15. der Tabelle.

Selten hat man Boris Notzon so erlebt wie am Samstag in Düsseldorf nach dem 2:0-Sieg seines 1. FC Kaiserslautern gegen Uerdingen. Der 41-Jährige strahlte, war im Kreis dabei, als Trainer und Mannschaft den so wichtigen Erfolg im Abstiegskampf befreit bejubelt haben. Da ist einiges an Last von dem stark in der Kritik der Fans stehenden Sportdirektor abgefallen.

Klubintern erfährt Notzon eine hohe Wertschätzung. Und er ist keiner, der sich wegduckt. Auch nach den ganz schwachen Spielen in Unterhaching (0:2) und gegen 1860 München (0:3) hat er sich der Kritik und Verantwortung gestellt.

Nicht nur Glücksgriffe

Immer wieder musste der FCK in den vergangenen Jahren Leistungsträger verkaufen. Aus wirtschaftlichen Gründen und/oder weil Spieler wie zuletzt Lennart Grill, Christian Kühlwetter und Florian Pick die Chance nutzen wollten, mit anderen Klubs höherklassig zu spielen. Weil der FCK in der Dritten Liga festhängt. Timmy Thiele ging nur, weil er mit dem damaligen Trainer Boris Schommers nicht klarkam. Über drei Millionen Euro an Transfererlösen, im schwierigen Corona-Jahr vom operativen Geschäft verschluckt, standen rund 100.000 Euro an Ablöseausgaben entgegen. Notzon hat in der schwierigen Insolvenzlage des FCK mit Sonderkündigungsrechten von Spielern nicht nur Glücksgriffe gelandet, aber es kam viel Verletzungspech hinzu.

Notzon mit Wintertransfers beschäftigt

Wie es mit Notzon nach seinem Vertragsende am 30. Juni weitergeht, müssen der FCK und er ab Februar entscheiden, wenn die Transferperiode vorbei ist. So oder so: Wenn jetzt noch ein bis drei schnelle Spieler verpflichtet werden sollen, muss vollständige Handlungsfähigkeit gewahrt sein. Es muss an allen Fronten dringend Geschlossenheit demonstriert werden. Der Wintermarkt ist ohnehin eng.

Ein klares Signal

Entscheidend ist, dem Team auch beim schwierigen Neustart 2021 den Geist einzuimpfen, wie er beim Sieg gegen Uerdingen herrschte. Das war ein klares Signal der Mannschaft, dass es mit Saibene und Notzon durchaus gut funktionieren kann.

Rückkehr des Tor-Marschalls und ein weiterer Entscheidungsträger bei den Roten Teufeln.