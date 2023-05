Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

So leicht wird’s wohl nie mehr, auswärts zu ernten: Oberliga-Neuling FC Speyer hat gestern beim 1:2 (1:1) bei Mitaufsteiger FSV Jägersburg gegen schwache Gastgeber zu vieles falsch gemacht.

„Bitter“, fand Speyers Coach Dennis Will, der vergebenen Gelegenheiten in der ersten Halbzeit nachtrauerte. In der 88. Minute bejubelten die bereits eine halbe Stunde anstürmenden Hausherren