Der FC Bayern München ist Deutscher Meister in der Fußball-Bundesliga. Durch ein 3:1 (2:0) gegen den direkten Verfolger Borussia Dortmund liegen die Münchener drei Spieltage vor Saisonende uneinholbar an der Tabellenspitze. Für den FC Bayern ist es der 32. Meistertitel insgesamt und der zehnte nationale Titel in Serie. Damit hat die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann eine neue Bestmarke aufgestellt, denn mehr schaffte kein Club in den besten europäischen Fußballligen nacheinander. Die Treffer am Samstagabend erzielten Serge Gnabry, Robert Lewandowski und Jamal Musiala. Zwischenzeitlich verkürzte Emre Can per Foulelfmeter.

Die Nummer eins unter den Profis ist Thomas Müller, der bereits zum elften Mal die „Salatschüssel“ holte. Die Münchner haben damit nach dem überraschenden Viertelfinal-Aus in der Champions League gegen den FC Villarreal und dem blamablen K.o. in der zweiten Runde des DFB-Pokals bei Borussia Mönchengladbach wenigstens die Pflicht erfüllt.