Der FC Bayern hat gleich den ersten Matchball genutzt und wurde zum 35. Mal deutscher Meister. Was das Team auszeichnet.

Der beste Transfer des FC Bayern München seit vielen Jahren war: Vincent Kompany. Der anfangs sehr kritisch beäugte Trainer, als Notlösung bezeichnet, entpuppte sich als Glücksfall. Der Belgier ist ein Vorbild, er ist stets abgeklärt, reflektiert, Späßen nicht abgeneigt, er hat seiner Mannschaft eine klare Spielidee gegeben und vor allem: Das Verhältnis zu seinen Akteuren ist intakt. Da stimmt alles. Kompany steht für den FC Bayern dieser Tage, der im Übrigen noch viele andere Sympathieträger in seinen Reihen hat.

Harry Kane genießt Respekt

Da ist vor allem Gentleman Harry Kane, der landauf, landab durch seine Torjägerqualitäten Respekt genießt. Da ist Luiz Diaz, der Bedenken zerstreute, ein 28-Jähriger könne nicht zum wichtigen Leistungsträger des Teams werden. Leon Goretzka ist Nationalspieler, muss sich jedoch hinter Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic einreihen, nimmt diese Rolle klaglos an und überzeugt zumeist, wenn er spielt. Manuel Neuer, nicht immer fehlerfrei, ist an guten Tagen immer noch einer der besten Torhüter der Welt. Sie alle zeichnet diese Gier aus, von Selbstgenügsamkeit ist nichts zu sehen. Sie drehen gerne Spiele auf der Zielgeraden.

Kein Theater

Klar: Ab zu und zu meldet sich noch Patron Uli Hoeneß meinungsstark wie eh und je zu Wort. Das sorgt für Aufregung. Gleichwohl: glücklicher FC Bayern. Wenn neben der späten Vertragsverlängerung von Dayot Upamecano das einzige Aufregerthema in dieser Spielzeit war, dass der junge Lennart Karl laut träumte und verriet, einmal für Real Madrid spielen zu wollen ...