1:1 endete das Spitzenspiel zwischen dem FC Bayern und Bayer Leverkusen, aber der entthronte Meister kann sich ein bisschen als Sieger fühlen. Diese Leistung war eine Ansage. Ein Bayern-Ass war besonders froh.

Was war das denn? Was machte Torhüter Lukas Hradecky? Ball holen, Ball in die Hand nehmen, Ball zu Edmond Tapsoba, Ball zurück zu Hradecky, zurück zu Tapsoba,