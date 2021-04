Nicht nur die Gegner auf dem Platz haben es zuletzt erfahren müssen, auch die Partner am Verhandlungstisch: Der FC Bayern ist einfach nicht zu bremsen. Die paar Tage zwischen dem 30. Meistertitel am vergangenen Wochenende und dem Pokal-Finale gegen Bayer Leverkusen in Berlin an diesem Samstag nutzten die Verantwortlichen, um dringlichste Personalien zu erledigen – im Eilverfahren.

Fast im 24-Stunden-Takt fanden sich neue Spieler zur Vertragsunterzeichnung in der Klubzentrale ein. Nach Alexander Nübel, dessen Verpflichtung allerdings schon seit dem Winter feststeht, und dem französischen Talent Tanguy Nianzou Kouassi hat dies nun auch Leroy Sané erledigt.

Die Mannschaft machte sich am Freitagvormittag gerade auf den Weg zum Charterflughafen Oberpfaffenhofen, als der FC Bayern den Königstransfer offiziell verkündete, was ohnehin schon fast zwei Tage klar gewesen ist. Denn die Ankunft von Sané am Mittwochabend in München hatten die Beteiligten nicht geheim halten können – oder wollten es auch gar nicht. Der 24-Jährige von Manchester City, der mit einem Vertrag bis 2025 ausgestattet ist und dem Vernehmen nach knapp 50 Millionen Euro Ablöse kostet, nannte in der Pressemitteilung jene Ziele, die bei Bayern so etwas wie Einstellungsvoraussetzung sind. Er wolle „so viele Titel wie möglich gewinnen“, ließ er wissen. „Und ganz oben steht dabei die Champions League.“

Flicks Fokus liegt auf Leverkusen

Hansi Flick wollte vor seinem ersten Pokalfinale als Cheftrainer die Verpflichtung des Flügelspielers nicht kommentieren. Aktuell sei es „nicht der Zeitpunkt, um über Neuzugänge zu reden, auch aus Respekt vor Leverkusen“, sagte er. Hasan Salihamidzic, dessen ebenfalls schon lange geplante Beförderung vom Sportdirektor zum Sportvorstand Mitte der Woche fast ein wenig untergegangen war, bezeichnet Sané als „Unterschiedsspieler“. Da mag sich so manch ein Bundesliga-Gegner fragen, wie viele dieser Unterschiedsspieler die Bayern denn noch brauchen, denn sie sind der Konkurrenz ja ohnehin schon längst enteilt.

Der nationalen, das ist angesichts der acht Meistertitel in Serie verbürgt. Bei einem Sieg am Samstag gegen Leverkusen würden die Münchner das 13. Double in der Vereinsgeschichte feiern, zehn der bisherigen zwölf Triumphe in beiden Wettbewerben gelangen allein in diesem Jahrtausend. An der Bayern-Dominanz wird sich so schnell auch nichts ändern, vermutlich nicht einmal, wenn die Fernsehgelder umverteilt werden würden. „Man kann jetzt von den Leuten nicht erwarten, dass sie nur halbtags arbeiten, damit die Bundesliga wieder spannend wird“, sagte Ehrenpräsident Uli Hoeneß vor ein paar Tagen.

Alaba soll bleiben

Die Münchner haben nicht nur mehr Geld als die anderen Vereine, sie können damit auch ziemlich gut umgehen. Transfer-Flops oder eine Trainer-Entlassung gehören auch beim FC Bayern zum Geschäft, aber während Dortmund regelmäßig Leistungsträger verliert, wie jetzt Achraf Hakimi und womöglich Jadon Sancho, schaffen es die Münchner seit Jahren, Stammspieler zu halten, wenn sie unbedingt wollen. Womöglich ziehen sich die Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung mit David Alaba deshalb so lange, weil der Österreicher sicher zu jenen Profis gehört, die der FC Bayern auf keinen Fall ziehen lassen will. Bei Thiago, dessen Unterschrift ebenfalls noch aussteht und der wohl mit einem Wechsel liebäugelt, ist dies ein bisschen anders. Der Spanier ist wichtig, aber offenbar in den Augen der Verantwortlichen nicht unverzichtbar. Ein Ziel für Thiago könnte der FC Liverpool sein, der sich nach Informationen britischer Medien um eine Verpflichtung bemüht,

Besser als die Mannschaft 2013?

Wo die Münchner international stehen, wird sich beim Champions-League-Final-Turnier im August herausstellen. Für Rudi Völler, Sportdirektor von Pokalgegner Leverkusen, steht schon fest: Ganz oben. Denn der FC Bayern ist für ihn „die aktuell beste Mannschaft in Europa“. Der frühere Assistent von Jupp Heynckes in München, Peter Hermann, findet das Team „jetzt noch besser als 2013“, als der FC Bayern das Triple gewann. „Wer ist die erste Elf? Die sind doch alle so gut“, sagte er dem „Münchner Merkur“.

Und mit Sané wird die Mannschaft nach dem Pokalfinale sicher nicht schlechter. Zwar bedarf es eines besonders guten Händchens, um den auf dem Platz zur Extravaganz neigenden Flügelspieler in den Griff zu bekommen, aber Hansi Flick hat in den vergangenen acht Monaten als Cheftrainer bewiesen, dass er der richtige Mann ist. Auch für nicht ganz einfach zu führende Spieler.