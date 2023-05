Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein paar Fahnen in der Fankurve, aber nur bedingte Feierlaune auf den Rängen. Es gab keine Meisterschalen-Übergabe beim FC Bayern in den vergangenen neun Jahren, die emotionsloser ablief als die am Sonntag. Das lag vor allem am Ergebnis im letzten Heimspiel.

Das 2:2 (2:1) gegen den Abstiegskandidaten VfB Stuttgart war ein Stimmungsdämpfer nach den Diskussionen um die Ibiza-Reise zu Beginn der Woche. Immerhin wurden die Bayern-Spieler nach anfänglicher