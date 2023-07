Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit der Partie gegen Namibia startet die deutsche Faustball-Auswahl am Samstag (14 Uhr) im Mannheimer Rhein-Neckar-Stadion in die Weltmeisterschaft. Schon am Sonntag (19 Uhr) folgt der Klassiker gegen die Schweiz. Bundestrainer Olaf Neuenfeld (53) erklärt die Rolle seines Teams.

Herr Neuenfeld, der Countdown läuft, wie ist Ihre Gefühlslage so kurz vor der WM?

Wir sind Favorit, das wissen wir. Wir sind der Titelverteidiger. Wir haben alle Titel in den vergangenen