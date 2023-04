Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die besten Mannschaften des Kalenderjahres trafen am Sonntag in der Dritten Liga aufeinander und lieferten sich einen interessanten Schlagabtausch. Spannend war es aber nur eine halbe Stunde lang, denn der 1. FC Magdeburg war in einer Statistik deutlich besser als der SV Waldhof Mannheim.

Marc Schnatterer stand im Bauch der Arena in Magdeburg und zuckte mit den Schultern. „Wir müssen das so akzeptieren“, sagte der Offensivspieler des SV Waldhof Mannheim. Schnatterer fing gar nicht