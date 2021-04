Jetzt helfen wirklich nur noch Siege. Durch das 0:1 beim 1. FC Magdeburg, Mitkonkurrent im Abstiegskampf der Dritten Fußball-Liga, steckt der 1. FC Kaiserslautern ganz, ganz tief im Schlamassel. Sieben Punkte Rückstand auf das rettende Ufer müssen die Roten Teufel in zehn Spielen aufholen. Sonst heißt es: Regionalliga Südwest. In der pflichtspielfreien Zeit in den vergangenen knapp zwei Wochen hat FCK-Chefcoach Marco Antwerpen intensiver trainieren lassen, „um wesentlich besser ins nächste Spiel zu gehen“. Das steht an diesem Samstag an, dem Karsamstag. Ab 14 Uhr geht es zu Hause gegen den Halleschen FC (Liveblog auf rheinpfalz.de, Magenta Sport).

„Da gibt es kein Vertun mehr“

„Es geht darum, dass wir eine Reaktion sehen von der Mannschaft, dass es wieder in die richtige Richtung geht. Dass wir das Spiel gewinnen, da gibt es kein Vertun mehr“, sagt Trainer Antwerpen. Der 49-Jährige muss auf Mittelfeldspieler Hikmet Ciftci verzichten, der sich beim Spiel in Magdeburg einen Muskelbündelriss im Oberschenkel zugezogen hat. Für Ciftci könnte Tim Rieder aus der Abwehr ins defensive Mittelfeld rücken – oder Felix Götze könnte dort sein Startelfdebüt für den FCK geben. Anas Bakhat ist für diesen Samstag eher noch kein Thema für Antwerpen, womöglich aber kommende Woche. Bakhat hat in Magdeburg wegen einer Schnittwunde am Fuß gefehlt.

Lob für Shawn Blum

Lobend erwähnt hat Antwerpen einen ganz jungen Spieler aus dem Nachwuchsleistungszentrum: Offensivmann Shawn Blum (18). Ob er gegen Halle im 18er-Kader steht, will Antwerpen am Freitag entscheiden. Offen ist auch, ob Topstürmer Terrence Boyd (26 Drittliga-Spiele in dieser Saison/13 Tore) bei Gegner Halle mitwirken kann. „Wir stellen uns darauf ein, dass er spielt“, sagt FCK-Coach Antwerpen.

Und natürlich hat Antwerpen noch Hoffnung, dass es noch was wird mit dem Klassenverbleib. „Im Fußball ist es möglich, auch solche Rückstände aufzuholen“, sagt der Trainer, „die Tabelle nach dem 38. Spieltag ist das, was zählt. Mit dem Aufholen werden wir am Samstag anfangen.“

Banner-Aktion in der leeren Westkurve

Viele FCK-Fans wollen das Team auch beim Geisterspiel mit einer Banner-Aktion in der Westkurve unterstützen – Mut machen für die heiße Phase des Abstiegskampfes. „Danke für die Unterstützung“, sagt Antwerpen. „Das können wir gut gebrauchen. Wir versuchen alles.“

Restliche FCK-Spiele bis Saisonende terminiert

Die noch fehlenden zeitgenauen Ansetzungen der Drittliga-Partien 2020/21 hat der DFB an diesem Donnerstag bekanntgegeben.

Die FCK-Termine:

32. Spieltag: 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Saarbrücken (Sa, 17.4., 14 Uhr); 33. Spieltag: MSV Duisburg - FCK (Di, 20.4., 19); 34. Spieltag: FCK - SpVgg Unterhaching (Sa, 24.4., 14); 35. Spieltag: 1860 München - FCK (Di, 4.5., 19); 36. Spieltag: FCK - KFC Uerdingen (Sa, 8.5., 14); 37. Spieltag: Viktoria Köln - FCK (Sa, 15.5., 14); 38. Spieltag: FCK - SC Verl (Sa, 22.5., 13.30).