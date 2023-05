Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Alle Welt diskutiert über den „Fall Djokovic“. Er ist nebensächlich. Die Menschen haben andere Probleme.

Folgender Traum (gekürzt): Novak Djokovic, die Nummer 1 in der Tennis-Welt, und Alex Hawke, Australiens Einwanderungsminister (sorry, heißt so), treffen sich in einem Café auf